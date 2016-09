Alpen-Poesie in Flaschen

Details Angelika Rothermel-Geiger

„Ich möchte, dass du mir das Alpenglühen einfängst. Der Brand soll die Farbe haben, die beim Sonnenuntergang die Bergspitzen rot färbt!“ Luciano Beretta erfüllt seiner Frau fast jeden Wunsch, aber hier sind sein Erfindungsreichtum und seine Experimentierfreude aufs höchste gefordert. Er versuchte viele Pflanzen und Kräuter, darunter Alpenrosen, zu destillieren, aber das Ergebnis war nicht zufriedenstellend. Erst eine Tasse Rooibos-Tee, die er bei einer Nachbarin angeboten bekam, führte zu einem Aha-Erlebnis: Genau diese Farbe musste es sein!

Er suchte einen Lieferanten für diesen Tee und bald war das „Alpa Glüa“ in der Flasche zu bewundern und natürlich auch zu probieren. Gisella war zufrieden. Anekdoten wie diese gibt es viele, die sich um den einzigartigen Spezialitätenbrenner „Antica Distilleria Beretta“ ranken. Auf 1.700 Metern liegt die weltweit höchste Lohnbrennerei im wunderschönen Biosphären-Tal Val Müstair (Münstertal) im schweizerischen Graubünden. Hier werden die feinen Destillate aus Biogetreide, einheimischen wilden Früchten, Blumen, Wurzeln und Zapfen gebrannt. Aber beginnen wir von Anfang an.

Passion plus Tradition ergibt Qualität in Vollendung

Die Wiege der Destillerie stand im Tessin, genauer gesagt im kleinen Dörfchen Novazzano. Dort verliebte sich der junge Luciano in die Tochter des Brennerei-Inhabers De Carli. Sie heirateten und übernahmen1989 das Traditionsunternehmen, jetzt unter seinem Namen Beretta.

Er begann schon bald nach Wegen zur Qualitätsverbesserung zu suchen. So zentrifugiert er die Maische vor dem Brennvorgang: Seiner Meinung nach mindern Kerne, Haut und Holz die Qualität beim Brennen. Da er ein Ingenieurstudium in der Tasche hatte, entwarf er ein Destilliergerät, den sogenannten Alambique, mit dem er seine Vorstellungen verwirklichen konnte. Zum Beispiel wurde die Maische vorgeheizt, um den beim Destillieren üblichen Kälte-Hitze-Schock zu vermeiden. Bei Luciano gibt es nur den Herzlauf, keinen Vor- und Nachlauf, das Ergebnis sind Vinars (romanisch für Schnaps) vom Feinsten. Erstaunlich ist nur, dass er seine Brände gar nicht probiert, denn Beretta ist, wie er sagt, „zu 100 Prozent alkoholfrei“.

Sein wichtigstes Organ bei der Produktion ist seine Nase, sie zeigt ihm zuverlässig an, ob ein Brand gelungen ist, Als Träumer und Spinner verschrien, zeigte er bald seinen Kritikern, dass sich Qualität lohnt: Seit dem Jahr 2000 sammelt er Preise und Auszeichnungen wie andere Leute Briefmarken. 2004 erhielt er eine Auszeichnung für das Destillat des Jahres und wurde zum Brenner des Jahres gekürt. Allein im vergangenen Jahr heimste er fünf Goldmedaillen ein.

Im Alter von 57 Jahren wagte er noch einmal einen Neubeginn und das Ehepaar zog mit Sack und Pack vom Tessin ins Val Müstair. In Tschierv baute er seine Brennerei wieder auf. „Ich will reine Tal- und Engadiner Produkte herstellen.“ Als sturer Bündner, als Steinbock, setzte er sein Vorhaben konsequent in die Tat um. Er sammelt die benötigten Pflanzen, Blumen, Kräuter von Hand und nimmt als Grundlage für seine Liköre und Brände ein Destillat aus Bio-Knospe-Berggetreide, das im Tal angebaut wird: den Grand Alpin. Luciano arbeitet ausschließlich mit reinen Pflanzenprodukten und ohne jegliche Farb- und Aromastoffe. Gesüßt wird mit Honig aus dem Tal. Bei ihm dauert der Brennvorgang bis zu drei Stunden; das Holzfeuer will beaufsichtigt werden und so hat das Destillat Zeit zu erwachen, sich zu entwickeln und Aromen zu sammeln.

Edelweiss und eigenwilliger Gin

Einen Likör aus Bergheu, der 2010 die höchste Punktzahl, 20 von 20 (vollkommen, überwältigend, ein Jahrhundertprodukt), erhielt, hat er seiner Frau zu verdanken. Gisella liebt den Duft des frischen Bergheus, das mit vielen Kräutern und Blumen durchmischt ist. Lucio überlegte, wie er diese Duftorgie in Flaschen einfangen könnte. Er legte frisches Heu, das getrocknet, zerkleinert und von Unkraut und unverträglichen Pflanzen befreit wurde, in seinen Grand Alpin ein. Bereits nach zwei Tagen stieg ein unvergleichlicher Duft auf, der Gisella in Verzückung versetzte. Der „Graminis Engadinaisa“ war geboren.

Mit der gleichen Punktezahl plus Gruppensieg in der Sparte Spezialliköre wurde der „Iva da Lü“ ausgezeichnet. Iva nennt man die Hochgebirgs-Moschus-Schafgarbe, die auf 2.300 Metern gedeiht und bei der Talbevölkerung als Hausmittel gegen Schmerzen aller Art gilt.

Da dieser Likör aus den eben genannten Gründen im Müstair weit verbreitet ist, sah Beretta keine Veranlassung, auch noch einen zu produzieren. Bis eine Nachbarin mit einem kleinen Säckchen mühsamst gesammelter Moschuspflanzen zu ihm kam und ihn „erpresste“: „Wenn du diesen Iva nicht sofort in dein gutes Destillat legst, sind wir Feinde auf ewig!“ Er gab sich zum Glück geschlagen und die Preisrichter wurden wieder eine Goldmedaille los.

Eine weitere Besonderheit ist der Edelweiss-Likör. Da diese Pflanze streng geschützt ist, erhält er den Rohstoff aus Pontresina im Oberengadin und dem Puschlav, wo sie als Bio-Knospe-Produkt gezüchtet wird. Pur und ohne Zusätze in die Flasche gebracht, ist dieses Edelweiss-Destillat ein flüssiges Synonym für reine Schweizer Qualität.

Ein neues Produkt ist der „BeGin“. Gin muss normalerweise zu 96 Prozent aus Industriealkohol bestehen, um diesen Namen führen zu können. Das kam bei den Berettas natürlich nicht in Frage. Sie reicherten ihr Destillat Bioknospe mit Wildwacholder, 34 hochalpinen Pflanzenauszügen, Koriander, Ingwer, Zitronengras, Zitrone an und fertig war ihr wunderbarer BeGin.

Teamwork – der Schlüssel zum Erfolg

Besucht man den Meisterbrenner ins seinem Bauernhaus am Rande von Tschierv, merkt man sofort, dass das Ehepaar ein eingespieltes Team ist. In der winzigen Manufaktur, die sich in dem ehemaligen alten Stall befindet, werkelt Luciano lieber an seinem Alambique herum und überlässt seiner Frau gerne das Reden. Sie, herzlich und lebhaft, ist somit für das Marketing, die Außenwirkung zuständig, ihr Mann steuert ab und zu Sprüche bei, wie:“Destilliert nur, was ihr auch esst!“; „Ich bin ein Vorläufer des Slowfood, aber schon seit 30 Jahren.“; „Besser eine Flasche für 100 Franken zu besitzen, als 100 Flaschen für einen Franken.“ Trotz der großen Nachfrage will er klein bleiben: Zehn Liter am Tag schafft sein Destilliergerät, das muss reichen. Die Beiden machen alles in Handarbeit bis hin zu den Etiketten. Nachdem Luciano seinen Flaschen eine neue, individuelle Form verpassen ließ, haben seine Produkte auch in Szenebars in New York, Shanghai, London und Berlin Einzug gehalten. Nach Voranmeldung können Besucher an Degustationen teilnehmen und die Brennerei besichtigen. Man kann sich die Produkte auch nach Deutschland liefern lassen.

distilleriaberetta.ch