Wiesmann-Roadster: auferstanden?

Details Andrea Przyklenk

Einmal sehen, nie wieder vergessen: Wenn Männer ins Schwärmen geraten, Geld nur eine Marginalie ist und frau keinen Einfluss hat, dann handelt es sich in der Regel um ein Auto – Porsche, Ferrari, Lamborghini sind die gängigen Namen. Wir reden hier von etwas ganz anderem: von einem Roadster aus dem nordrhein-westfälischen Dülmen, handgefertigt, individuell, exklusiv, ein bisschen retro, auf jeden Fall außergewöhnlich – ein Auto, bei dem Männer dahinschmelzen, denn es ist so, wie sie gern sein würden: stark, kompromisslos, wild, schnell und gutaussehend.

Ein ganzer Kerl eben.

So begann 2008 unser Artikel über den Wiesmann-Roadster, eine Sahneschnitte deutscher Automobilbauerkunst und Designs. Der MF3 kam im Retro-Look der 60er-Jahre daher. Doch die Technik und die Details wurden über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Das Unternehmen der Brüder Friedhelm und Martin Wiesmann arbeitete eng mit BMW zusammen. Die Bayern lieferten die Motoren, die bis zu 555 PS in die Winzlinge pumpten. 2013 war dann Schluss für den Exoten mit dem Gecko-Logo: Insolvenz aus Dummheit, könnte man es nennen. Die Brüder Wiesmann hatten sich einen Investor an Bord geholt, der an Großmannssucht litt und sie schließlich aus dem eigenen Unternehmen katapultierte. Nur noch als Minderheitsgesellschafter wurden sie geduldet.

Briten übernehmen Wiesmann

Ab 2016 soll es jedoch weitergehen in Dülmen. Wieder sollen technisch anspruchsvolle, exklusive und individuelle Sportwagen mit dem charakteristischen Logo entwickelt und produziert werden. Die Präsentation erster neuer Fahrzeuge ist für das zweite Halbjahr 2016 geplant. Verkauft wurde die insolvente Sportwagenschmiede an eine Unternehmensgruppe um die britischen Unternehmer Roheen und Sahir Berry, beide noch nicht einmal 40 Jahre alt. Roheen Berry erläutert die Motivation hinter der Investition: „Einzigartiges, atemberaubendes Design, moderne Technik, deutsches Engineering – die Marke Wiesmann war für mich und meinen Bruder Liebe auf den ersten Blick. Für uns geht mit dem Kauf der Marke und der Produktionsanlagen auch ein Traum in Erfüllung. Dabei ist uns klar, dass wir in große Fußstapfen treten.“

Wiesmann-Gründer sind zurück

Auch die Unternehmensgründer Friedhelm und Martin Wiesmann sind wieder an Bord. Laut Pressemeldung arbeiten die Brüder Berry eng mit den Wiesmanns zusammen. Man kennt und schätzt sich seit Jahren. Zum einen sind die Brüder Berry selbst begeisterte Wiesmann-Fahrer, zum anderen stand man schon kurz davor, gemeinsam Rechtslenkermodelle zu entwickeln. „Dass wir bei der Realisierung unserer Pläne auf das Know-how der beiden Unternehmensgründer zurückgreifen können, ist für uns eine großartige Unterstützung“, sagt Roheen Berry.

Die Berrys sind weltweit an verschiedenen Unternehmen beteiligt, unter anderem im Bereich Sicherheitstechnologie, Landwirtschaft, Energie, Infrastruktur und Hospitality, vornehmlich in Europa, Asien, im Nahen Osten und Afrika. Sahir Berry ist außerdem Gesellschafter des auf Sportwagen und Supersportwagen spezialisierten Unternehmens „Sportwagen Performance“ in Neu-Delhi.