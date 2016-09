Sobieski Stundenbuch – ein „Kronjuwel“

Details LM-Redaktion

Ein „Kronjuwel“ für interessierte Bibliophile verspricht der Luzerner Quaternio Verlag, der sich auf originalgetreue Faksimile-Editionen spezialisiert hat: In wenigen Wochen erscheint die limitierte Reproduktion des Sobieski Stundenbuches, einer der wertvollsten Handschriften in der Bibliothek der Queen. Das Meisterwerk entstand um 1430 im Atelier des für die Spätgotik schulbildenden Bedford-Meisters in Paris.

Luzern wird nicht nur wegen seiner kunsthistorischen Highlights, als Stadt der Wissenschaft und Kunst sowie als erste Adresse für Liebhaber edler Schweizer Uhren geschätzt. Für den interessierten Bibliophilen verbindet sich der Name dieser Stadt am Vierwaldstädtersee seit Jahrzehnten mit der Herstellung qualitativ hochwertiger Faksimile-Editionen. Um die Tradition der Faksimilierung mittelalterlicher Bilderhandschriften auf höchstem Niveau in Luzern fortzuführen, haben vier ausgewiesene Branchenspezialisten vor einigen Jahren den unabhängigen Quaternio Verlag Luzern gegründet.

Jetzt überraschte der Verlag mit einer Nachricht der ganz besonderen Art: Als erstem Verlag war es den Luzernen gestattet, eine Handschrift aus dem Royal Collection Trust zu reproduzieren. Zum Jahreswechsel 2016/17 wird in einer weltweit limitierten Auflage von 680 handnummertierten Exemplaren eine Faksimile-Edition des Sobielski Stundenbuches (London, Windsor Castle, The Royal Liberty) erscheinen.

Das Sobieski Stundenbuch gehört zu den wertvollsten Handschriften aus der Bibliothek der Queen und entstand um 1430 im Atelier des für die Spätgotik schulbildenden Bedford-Meisters in Paris. Einige der begabtesten Buchmaler, die im Stil des Bedford-Meisters arbeiteten, haben an der Vollendung dieser Handschrift mitgewirkt.

Vielfalt und Pracht des Bedford-Meisterwerks

Wer das Privileg genießt, dieses atemberaubende Meisterwerk betrachten zu können, ist regelmäßig überwältigt. Der beeindruckende Farbenrausch, die großartigen Kompositionen und die unglaubliche Liebe zum Detail sind in der Tat atemberaubend. Der federführende Bedford-Meister illustriert nicht nur ein einzelnes biblisches Ereignis, sondern erzählt eine komplette Geschichte.

Die Erzählung beginnt immer oben links und entfaltet sich im Uhrzeigersinn rund um das zentrale Ereignis. Ein Beispiel: Rund um die „Verkündigung“ findet man die Geschichte der Jungfrau Maria von ihrer Empfängnis bis hin zu ihrer Heirat mit Joseph. Die Anbetung ist umgeben von Stationen aus der Geschichte der Heiligen drei Könige.

Namensgeber dieses Stundenbuches mit 60 ganzseitigen Miniaturen mit über 400 Szenen ist König Johann III. Sobieski (1629-1996) von Polen, der sich als Kunstsammler und Mäzen einen Namen machte. Berühmt ist er darüber hinaus als Oberbefehlshaber der Katholischen Liga, der Wien in den Türkenkriegen von der osmanischen Belagerung befreite. Möglicherweise erhielt er als „Retter der Christenheit“ das kostbare Stundenbuch, das fortan seinen Namen trug.

Offen ist auch noch die Frage, für wen das exklusive Stundenbuch ursprünglich bestimmt war. Lange Zeit vermutete die Forschung Margarete von Burgund als Empfängerin der Handschrift, die älteste Schwester des Burgunderherzogs Philipps des Guten. War es ein Geschenk zu ihrer Hochzeit mit dem bretonischen Herzog Arthur de Richemont? Im Kommentar zur Faskimile-Edition wird die Bedford-Spezialistin Jenny Stratford neue Erkenntnisse vorstellen, die erstmals Licht ins Dunkel bringen.

Nachdem das Stundenbuch im 17. Jahrhundert das Prunkstück am polnischen Königshofs Johanns III. Sobieski war, heiratete seine Enkelin 1719 James Edward Stuart, den Sohn des 1688 abgesetzten Königs James II. Der jüngere Sohn des Paares, Henry Benedict Stuart, Kardinalherzog von York, vermachte die Handschrift vor seinem Tod 1807 dem englischen Kronprinzen Georg IV. Sein Bruder, der spätere König William IV. ließ die Räume für die Einrichtung der Royal Library in Windsor umbauen. Seitdem ist das Sobieksi Stundenbuch gleichsam das „Kronjuwel“ in diesen Sälen.

So entstand die Faksimile-Edition

Während der gesamten Faksimile-Herstellung verließ das Sobieski Stundenbuch zu keiner Zeit Schloss Windsor. Die anspruchsvolle Arbeit zur Faksimilierung begann mit der digitalen Erfassung der Bilderhandschrift in Schloss Windsor. Mithilfe einer Spezialkamera wurden alle Seiten der Handschrift aufgenommen. Die auf diese Weise gewonnenen Daten wurden dann vom Lithographen für den Andruck vorbereitet. Jede einzelne Seite der Handschrift wurde angedruckt und anschließend mit dem Original verglichen. Dabei achtete der Lithograph auf kleinste Farbabweichungen der strahlenden Farben, die von ihm korrigiert und für einen weiteren Andruck vorbereitet wurden. Die Andrucke und den späteren Auflagendruck führte ein auf Faksimiliedrucke spezialisiertes Unternehmen durch.

Auch die feinsten Unterschiede zwischen dem glänzenden Blattgold und dem seidig schimmernden Pinselgold sowie die unterschiedlich oxydierten Silberpartien mussten im Faksimile getreu dem Original wiedergegeben werden. Dazu setzte man verschiedene Spezialverfahren ein.











Nach dem Druck und der Kontrolle erfolgte die Arbeit des Faksimile-Buchbinders. Die gefalzten und zu Lagen zusammengetragenen Druckbögen wurden an der Heftlade zum Buchblock geheftet. Ein zweifarbiges Kapitelband und der Pinselgoldschnitt wurden von Hand aufgebracht. Sie schützen und zieren den Buchblock gleichermaßen. Auch für die Fertigung der originalgetreuen Replikate der beiden goldenen Medaillons mit dem polnischen Königsmonogramm, der goldenen Zierecken und Schließen war ausschließlich Handwerk gefragt. Für deren originalgetreue Wiedergabe wurde ein erfahrener Restaurator hinzugezogen.

Die Faksimile-Edition des Sobieski Stundenbuches ist bis zum Erscheinen zu einem Subskriptionspreis von 9.850 Euro erhältlich. Danach soll sie nach Angaben des Verlags mindestens 11.200 Euro kosten. Wer sich zunächst umfassender informieren möchte, kann beim Verlag die Dokumentationsmappe mit drei Original-Faksimileblättern zum Preis von 114 Euro bestellen.

quaternio.ch