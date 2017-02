Crowdinvesting – Unternehmertum live erleben

Details Andrea Przyklenk

Regelmäßig lesen und hören wir, dass es nicht genug Kapital für junge Unternehmen und Start-ups gibt, und auch manches mittelständische Unternehmen tut sich schwer, Wachstum zu finanzieren. Crowdinvesting bietet hier nicht nur Chancen für diese Unternehmen, sondern vor allem für Anleger, denn man investiert nicht alleine, sondern zusammen mit anderen und es gibt keinen Mindestbetrag, allerdings nicht ohne Risiko.

Crowdinvesting oder Schwarmfinanzierung findet über Online-Plattformen statt und ist längst professionalisiert. Companisto ist die führende Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aktuell sind über 66.000 Investoren bei der Plattform registriert, die sich mit einem Finanzierungsvolumen von knapp 37 Millionen Euro an bislang 71 Finanzierungsrunden für Start-ups und Wachstumsunternehmen beteiligt haben. Die Investoren können einen Betrag ihrer Wahl investieren und erhalten eine Beteiligung am Gewinn und wenn das Start-up verkauft wird, eine Exit-Beteiligung. André Glasmacher von der Crowdinvesting-Plattform Companisto, sprach mit der Luxus-Momente-Redaktion über Crodwinvesting und die Möglichkeiten, die es Anlegern bietet.

Gemeinsam lernen und investieren

Crowdinvesting eignet sich nach Meinung der Plattform vor allem für Anleger, die sich eingehend mit einer Investment-Chance auseinandersetzen. Das passiert auf der Plattform und wird von dem Anbieter aktiv unterstützt. So gibt es beispielsweise ein Forum, auf dem die jeweiligen Start-up-Profile angelegt sind. Zusätzlich gibt es die Investoren-Akademie, eine Akademie für die Anleger, die ihnen dabei hilft, ihre Entscheidungen durch Expertise im Bereich Finanzbildung zu professionalisieren, und darüber aufklärt, worauf es beim Investieren ankommt. Die Anleger haben die Möglichkeit mit den Gründern zu sprechen und sich mit anderen Investoren auszutauschen. „Bei Companisto gibt es auch Investoren mit Branchenerfahrung, von der sowohl die Mitinvestoren als auch die Start-ups profitieren“, sagt Glasmacher. „Für die Start-ups bieten wir außerdem gemeinsam mit PwC das Companisto-Family-Programm an, über das wir die Gründer auch nach Abschluss der Finanzierung aktiv bei der erfolgreichen Unternehmensentwicklung unterstützen."

Mehr als bei anderen Investitionen ist beim Crowdinvesting also der Investor gefragt. Er sollte alle verfügbaren Daten und Informationen nutzen und sie einer sorgfältigen Analyse und Risikoprüfung unterziehen. Dabei sollte man auf jeden Fall die Angaben des Startups kritisch hinterfragen und sich eine eigene Meinung bilden. Außerdem sind die Motive der Anleger sehr unterschiedlich. Manche investieren, weil das Produkt mit ihrem Hobby zusammenhängt, andere aufgrund ihrer Branchenerfahrung, wieder andere, weil das Produkt nachhaltig ist.

Geringe Ausfallquote

Natürlich sind Crowdinvestings Risikoinvestments, da es sich um Investitionen in junge Firmen mit hohem Wachstumspotenzial handelt. Im schlechtesten Fall besteht die Gefahr des Verlustes der gesamten Investition. No Risk – no fun. Man sollte also ein Crowdinvesting nicht gerade zur Altersvorsorge nutzen wollen. Am besten verwendet man Geld, das man übrig hat und auch in absehbarer Zeit nicht braucht. Das Risiko kann wie bei jedem anderen Depot auch, durch Streuung verringert werden. Man sollte also nicht den gesamten Investitionsbetrag in ein Unternehmen stecken, sondern auf mehrere verteilen. Auf diese Weise kann man Verluste mit Gewinnen ausgleichen. Glasmacher betont, dass die deutlich überwiegende Menge des investierten Kapitals bei Companisto noch aktiv sei, eine für den Bereich Venture Capital sehr gute Quote: „Bisher beträgt bei 68 mit einer Investmentsumme von insgesamt 36 Millionen Euro finanzierten Firmen bei acht endgültig insolventen Firmen der Ausfall rund 6,94 Prozent. Das entspricht 2,5 Millionen Euro.“

Erfolgreiche Exits bringen Geld

Der überwiegende Teil der Unternehmen bringt den Anlegern also eine Rendite. Prinzipiell hat der Anleger zwei Möglichkeiten: Investments in Wachstumsunternehmen (Venture Loans) mit einer Verzinsung von bis zu 8 Prozent für drei bis vier Jahre oder in schnell wachsende Start-ups gegen Gewinnbeteiligung für fünf bis acht Jahre. Lukrativ wird es bei der zweiten Variante vor allem, wenn das Start-up erfolgreich verkauft wird. Der erste Exit auf Companisto fand im Frühjahr 2015 statt. Die Anteile der Crowdinvestoren wurden von einem strategischen Investor übernommen. Die Investoren erzielten 45 Prozent Rendite. Weitere erfolgreiche Exits schafften der Berliner Online-Teehändler „5 Cups and some sugar“ und das Start-up Foodist. Bisher wurden an die Investoren auf Companisto über 2,9 Millionen Euro durch Start-ups und Wachstumsunternehmen ausgezahlt.

In nur vier Jahren schaffte es das Start-up Doxter von der Idee zum erfolgreichen Exit. Die Arztbuchungsplattform war 2012 beim Start von Companisto das erste Start-up, das auf der Plattform von 421 Investoren mit insgesamt 100.000 Euro unterstützt wurde. Doxter wurde an den Mitbewerber Doctena verkauft und brachte den Investoren eine sechsstellige Summe ein. Gründer Dr. Ron Lehnert bestätigt, dass Crowdinvesting zusätzliche Effekte durch die Öffentlichkeit bringt und betont die positive Rolle der Investoren: „Sie haben uns mit guten Ideen versorgt, die wir auch umgesetzt haben. Außerdem sind sie bei ihren Ärzten als Botschafter für uns aktiv geworden.“

Informationsanspruch auch für die Crowd

Die Unternehmen, die über Crowdinvesting Geld einsammeln, unterliegen nicht denselben Veröffentlichungspflichten wie börsennotierte Unternehmen, doch Informationspflichten gibt es für sie ebenfalls. Der Plattformbetreiber schließt Verträge mit den Unternehmen ab, in denen die Informationspflichten detailliert geregelt sind. „Unsere Investoren erhalten unter anderem zu festgelegten Terminen eine Aufstellung mit Daten zu Umsatz, Rohertrag und EBIT des Start-ups für das abgelaufene Quartal sowie Ausführungen zur Liquiditätssituation und Angaben über die strategische Ausrichtung sowie die Produktentwicklung“, erklärt Glasmacher. „Auch ein Jahresabschluss ist vorgeschrieben. Diese Vertragsrechte haben wir in Einzelfällen auch mit rechtlichen Mitteln durchgesetzt, um unsere Investoren zu schützen. Jede Partei muss sich an die vertraglich festgelegten Spielregeln halten. Dies ist für eine langfristige, gute Zusammenarbeit essentiell.“

Von Schokolade und Tauchern

Die Unternehmen, in die man über Companisto investieren kann, kommen aus allen Branchen. So hat sich zum Beispiel der traditionsreiche Berliner Schokoladenhersteller Sawade auf der Plattform Geld für Wachstumsprojekte besorgt. Die AMG-Sicherheitstechnik hat ebenso Investoren gefunden wie das Software-as-a-Service-Start-up Cogia, das mit einer IT-Lösung Unternehmen dabei helfen will, Social Media optimal zu nutzen. Man konnte in den Buddy Watcher investieren, ein Gerät, das lautlos dafür sorgt, dass sich Taucher nicht aus den Augen verlieren, oder in das Start-up Bier-Deluxe, das Craft Beer voranbringen möchte. Ambico, ein Händler für den Bereich Wohnen und Garten erzielte mit sieben Onlineshops 2016 einen Umsatz von über 2,3 Millionen Euro. Jetzt braucht er Geld für den Sprung nach Europa. FitW möchte einen aufblasbaren Gesundheitswürfel vermarkten, der überall eingesetzt werden kann.

„Das Spannende an Crowdinvesting ist, dass man ganz nah am Unternehmen dran ist und sich immer mit anderen darüber austauschen kann“, so Glasmacher. Und, wie es ein Crowdinvestor sagt: „Ich investiere in mein Hobby und erhalte dadurch ganz neue Einblicke und Erkenntnisse. Der Betrag, den ich dafür eingesetzt habe, ist nicht übermäßig hoch. Einen Verlust würde ich verschmerzen. Aber dadurch, das sich viele Investoren zusammentun, erhalten junge Firmen eine Chance, die sie sonst vielleicht nicht bekommen würden.“ Glasmacher betont, dass Crowdinvesting den Anlegern erlaubt, Investieren als Erlebnis zu erfahren: „Man ist direkt eingebunden und erlebt Unternehmertum live mit. Das gibt es bei keiner anderen Anlageform.“

companisto.com