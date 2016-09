Betten aus dem Wald

Genau gesagt, kommen die Betten, um die es hier geht, aus dem Bayerischen Wald. Dort haben einige junge Leute die Plattform „Franz der Bettenbauer“ gegründet, über die Schreiner zusätzliche Kunden finden sollen. Bisher gibt es die drei Bettenmodelle Lieserl, Zenz und Annamirl. Sie werden komplett von Hand gefertigt und sind aus Massivholz. Das Modell Annamirl kommt sogar völlig ohne Leim und andere Materialien aus.

Der Schreiner Raphael Lempert und sein Kollege Marc Hillig, beide Mitgründer von Franz der Bettenbauer, sind die ersten, die sich dem Netzwerk angeschlossen haben. Hillig, ausgebildeter Schreiner und Designer hat die drei Massivholzbetten und einige andere Möbelstücke entworfen, teilweise in Zusammenarbeit mit Lempert. Bei seinen Entwürfen lässt er sich von zwei Grundsätzen leiten: „Ich möchte etwas Neues machen und die Umsetzung sollte rein handwerklich, ohne den Einsatz computergesteuerter Maschinen möglich sein. Heute werden die meisten Möbel industriell beziehungsweise maschinell hergestellt. Das möchte ich bewusst vermeiden. Für mich steht die Handarbeit mit dem natürlichen Material im Vordergrund.“

Hillig ist schon lange von Holz fasziniert. Als Jugendlicher besuchte er einen Schnitzkurs, eine Art Holzbildhauer-Grundkurs. Letztlich führte diese Erfahrung dazu, dass er eine Schreinerlehre machte. Später studierte er an der Fachhochschule in Schneeberg Holzgestaltung – Möbel und Produktdesign. „Holz ist ein natürlicher Werkstoff, nachwachsend und enthält keine Schadstoffe, wenn es von Hand verarbeitet wird“, sagt er. „Das ist besonders bei Möbeln im Schlafzimmer wichtig, denn Schadstoffe dünsten aus. Außerdem ist Holz lebendig, es arbeitet, das fordert Designer und Schreiner umso mehr.“

Neue Möglichkeiten entdecken

Für die Umsetzung seiner Entwürfe muss Hillig mitunter neue Wege gehen. Ein Beispiel dafür ist die Bank Xaver, die er entworfen hat. Um die Biegung von 90 Grad hinzubekommen, hat er ein aufwändiges Verfahren entwickelt. „Das war für mich eine spannende Aufgabe“, sagt der Designer. „Ich musste herausfinden, was das Holz überhaupt mitmacht und wo die Grenzen sind. Ich tüftle gerne, probiere im Kleinen aus. Wenn man dann weiterdenkt, eröffnen sich meistens viele Möglichkeiten.“

Die erste Idee für ein Möbelstück wird in einem Modell im Maßstab 1:10 umgesetzt. „Das geht schnell“, sagt Hillig. Danach fängt die Feinarbeit an. Materialstärke, Stabilität, Haltbarkeit und viele andere Faktoren wollen bedacht und festgelegt werden. Nach zwei bis drei Monaten ist ein Prototyp fertig und nach etwa zwei weiteren Monaten kann die Produktion sozusagen in Serie gehen.

Asymmetrisch, skulptural, etravagant

Mit diesen Worten könnte man das Bett Zenz beschreiben. Bei diesem Modell kommt Hilligs Vorliebe für Diagonalen und Kippmomente zum Ausdruck. Schaut man nicht genau hin, scheint Zenz nur auf einer Seite zu stehen und ansonsten frei zu schweben. „Tut es natürlich nicht“, schmunzelt Hillig. „Der Fuß auf der anderen Seite ist zurückversetzt. Dadurch wird der Schwebe-Effekt erreicht.“

Doch auch Lieserl, ein gestecktes, nicht verschraubtes Bett hat seine Besonderheiten. Bei diesem Modell kann man an den Kanten besonders gut das Hirnholz mit den Jahresringen des Baums sehen. Vielen Kunden gefällt dieses Bett am besten. Annamirl, ein Gemeinschaftswerk von Hillig und Lempert, ist wie alle Entwürfe bei Franz der Bettenbauer sehr klar und schnörkellos. Für den Designer ist weniger mehr. Er setzt auf Klarheit und Eleganz. Die Lebhaftigkeit und Individualität kommen aus dem Holz selbst, aus der Maserung und der dunkleren Farbe des Hirnholzes.

Mit gutem Gewissen schlafen

Nachhaltigkeit ist dem Team von Franz der Bettenbauer nicht nur in Bezug auf Material und Verarbeitung wichtig, sondern auch im sozialen Bereich. Mitgründerin Veronika Hackl sagt: „Wir stehen für duale Nachhaltigkeit. Zum einen sollen die Betriebe, die bei uns mitmachen, in der Produktion nur einheimische Massivhölzer verwenden, zum anderen muss jeder Betrieb einen Flüchtling ausbilden.“ Lempert bildet aktuell in seiner Werkstatt in Kohlstatt den 26-jährigen Efrem Negasi aus Eritrea aus.

Das Gründerteam sieht den Gewinn dabei durchaus nicht nur auf Seiten der Flüchtlinge, sondern auch bei der Wirtschaft in der Region. Denn immer mehr junge Menschen verlassen die Region in Grenznähe. Das Handwerk findet kaum noch Nachwuchs.





Diese Lücke können nach Meinung von Hackl und ihren Mitstreitern die Flüchtlinge schließen. „Schreiner, die mit uns arbeiten, profitieren von einer erhöhten Nachfrage über die Plattform und von Unterstützung rund um die Ausbildung.

Mit unserem Unternehmen möchten wir Vorurteile abbauen und Brücken schlagen zu Unternehmen und zur Bevölkerung“, sagt Hackl. „Und natürlich tolle Betten und Möbel bauen.“

