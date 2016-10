Tee – raus aus der Grippe-Ecke!

Details Andrea Przyklenk

Wer an Tee denkt, hat meistens etwas unscharfe Bilder von älteren Engländerinnen im Blümchenkleid oder Männern mit Schnupfennase im Kamillentee vor Augen. Im besten Fall ist Tee trinken irgendwie so eine Frauen- und Gesundheitssache – Roibos und so was. Tee hat einfach ein langweiliges Image. Daran konnte auch die Werbung mit Steffi Graf nur bedingt etwas ändern. Gegen schicke Espresso- und Kaffeemaschinen und George Clooney hatte sie einfach keine Chance.

Jetzt sind ausgerechnet fünf Männer aufgebrochen, eine Lanze für den Tee zu brechen und ihn zum Trendgetränk zu machen. Die 2012 gegründete „5 CUPS and some sugar GmbH“ aus Berlin will mehr sein als ein Online-Teehändler. Die fünf Gründer setzen auf ein „individuelles Teeerlebnis“, bei dem Spaß und Genuss im Vordergrund stehen.

Jeder kann online seine eigene Teekreation erstellen und dabei aus mehr als 50 hochwertigen Zutaten auswählen. Daraus ergeben sich mehr als zwei Milliarden verschiedene Mischmöglichkeiten. Für die Anfänger, die Vorsichtigen und auch die Kenner gibt es fertige Mischungen mit Namen, die die Fantasie beflügeln, wie „Ein Bursche mit Geschmack“ oder „Orangenblühchen Wiesentanz“.





Doch das ist längst nicht alles. Auch die Fertigmischungen lassen sich dem individuellen Geschmack anpassen, die Verpackung sowieso. Der Kunde kann aus mehreren liebevoll illustrierten Verpackungen wählen, die 2013 sogar mit dem Red Dot Award und 2014 mit dem iF Design Award für das Packaging Design ausgezeichnet wurden.

Zum Schluss kann man der Mischung noch einen selbst kreierten Namen verpassen, der aufgedruckt wird. Accessoires, Leckereien und Gutscheine runden das Angebot ab. Und keine Angst, auch bei Eigenkreationen verhindern kluge Algorithmen die schlimmsten Geschmacksverirrungen.









Tee als hippes Trendgetränk

Die Gründer von 5 Cups, André Kramp, Eike Pazulla, Ingo Schröder, Patrick Ulmer und Moritz Weeger, haben ihre Leidenschaft für Tee in eine Geschäftsidee umgewandelt und bringen ihre gesamte Berufs- und unternehmerische Erfahrung ein. „Es ist an der Zeit, den Tee aus der Grippe-Ecke, muffigen Teeläden und Papierbeuteln herauszuholen“, sagt Ulmer, Geschäftsführer und „Cup of Marketing“, selbstbewusst. Tee passe zum Zeitgeist, ist er überzeugt. Die Menschen legten zunehmend Wert auf hochwertige und gesunde Nahrungsmittel. Tee könne das bieten und sei viel mehr als nur gefärbtes heißes Wasser. Doch gerade bei jungen Leuten habe Tee bisher eher ein langweiliges Image, dem wolle man abhelfen.

Schaut man sich den Online-Shop von 5 Cups an, wird klar, wohin die Reise gehen soll: Tee soll Spaß machen, den individuellen Geschmack ausdrücken und vielseitig verwendet werden – Tee möchte man ein neues hippes Image verleihen. Er soll auch in Bars, auf Partys und in Szenekneipen salonfähig werden. Geht es nach den Gründern des Start-ups, wird der Tee-Trend den Kaffee-Trend bald ablösen.

Auf der Website findet man unterhaltsame Information rund um Tee und seine Zubereitung. Unter anderem gibt es eine spezielle Rubrik für Eistee mit fertigen Mischungen, inklusive Eisteebereiter und -gläser sowie Rezepte für Cocktails. Der Cuba Libre con Té sieht nicht nur lecker aus, sondern schmeckt auch so. Und eines wird ganz deutlich: Das Team von 5 Cups ist mit Herz und Seele dabei.

Rezeptbuch für Tee

Ulmer und Weeger haben sogar ein Buch über Tee geschrieben, „weil es auf dem Markt nichts gab, was uns nicht zu Tode gelangweilt hat.“ Das Buch mit dem Titel „Tee – wie man aus Wasser Freude macht“ nennt sich selbstbewusst „das erste Ideen- und Spaßbuch mit Tee“ und verspricht: „Wie in einem Rezeptbuch lernst Du das Teemischen, das Zubereiten von frischen Tees, Eistee, Teecocktails. Und natürlich lernst Du auch etwas über Tee. So, wie Du 5 Cups kennst: Gewitzt und auf den Punkt. Bloß keine Wissenschaft daraus machen. Also ab in die Küche und das Wasser heiß gemacht!“ In diesem Sinne.

www.5cups.de

Alle Fotos: 5 Cups