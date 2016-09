Frischer Wind im El Drago

Details Andrea Przyklenk

Im Restaurant El Drage in Puerto del Carmen auf der Kanareninsel Lanzarote ist ein neues Team am Start. Seit Juli 2014 hat der aus Südchina stammende Oki das Traditionsrestaurant übernommen. Keine Angst: Die Küche bleibt spanisch. Der 35-Jährige hat eine junge Mannschaft um sich geschart und das merkt man: an der Stimmung und an der Küche. Auch wenn sich die Karte bisher nicht verändert hat, werden die Speisen anders präsentiert und schmecken feiner.

Das liegt nicht zuletzt am neuen Küchenchef Fernando. Der 33-Jährige kommt aus Italien und verleiht der spanischen Küche den Touch Leichtigkeit, der ihr manchmal fehlt. Die neuen Servicekräfte Achosman, gebürtig von Lanzarote, und Daniel aus Argentinien vervollständigen das internationale Team. Der 32-jährige Achosman, in seiner Freizeit begeisterter Marathonläufer, ist immer gut gelaunt. Professionell und mit Begeisterung flambiert er Fleisch oder Früchte zum Dessert vor den Gästen. Das flambierte Erdbeer-Dessert sollte man keinesfalls versäumen. Daniel glänzt durch seine Sprachkenntnisse und seine elegante Art. Beiden kann man sich sowohl was die Auswahl der Speisen als auch der Weine betrifft, anvertrauen.

Weniger ist mehr

Sobald es Anfang des Jahres ruhiger wird, möchte Fernando an der Speisekarte arbeiten. „Viele Restaurants bieten alles an, von Burgern über Pasta bis hin zu kanarischen Gerichten, aber man kann nicht alles für alle vorhalten“, sagt der Küchenchef. „Ich möchte eine kleinere Karte und dafür mehr Energie in die Zubereitung der Speisen stecken. Am wichtigsten ist mir, immer frische Produkte zu verwenden.“

Der frische Wind in der Küche macht sich bereits in vielen Kleinigkeiten bemerkbar. Bei den Vorbesitzern gab es meistens Gemüse aus der Dose als Beilage. Das war traurig, denn Fleisch und Fisch waren schon immer von sehr guter Qualität. Jetzt gibt es frisch zubereitete Salate und Gemüse. Ein Tipp, den man unbedingt wahrnehmen sollte, ist der Fisch des Tages. Er ist absolut fangfrisch, immer ausgezeichnet zubereitet – ein Muss für Fischfans. Wer es nicht so mit Fisch hat, sollte einen Fleischspieß probieren. Das Fleisch ist zart, saftig und von ausgezeichneter Qualität. Auf jeden Fall dazu gehören Kanarische Kartoffeln mit Mojo verde, Mojo Rojo und Meersalz. Und selbst wenn Sie in Deutschland mit Paella schlechte Erfahrungen gemacht haben: Im El Drago sollten Sie eine probieren – egal ob mit Fleisch, Fisch oder Meeresfrüchten, eine Variante schmeckt besser als die andere und zu viel Fett ist kein Thema.

Wein und mehr

Wenn wir auf Lanzarote sind, trinken wir gerne auch den einheimischen Wein. Schließlich gibt es auf der Insel ein ausgedehntes Weingebiet, La Geria. Auf schwarzer Lava wachsen dort in Mulden mit kleinen Mäuerchen gegen den Nordwind die Reben. Das gibt der Landschaft eine Art Geometrie, die besonders am Abend, kurz bevor die Sonne untergeht sehr plastisch wirkt. Im Drago hat man eine gute Auswahl von Inselweinen, aber auch Festlandsweinen zur Auswahl.

Die Inselweine sind meist trocken ausgebaut, leicht und mineralisch. Die Hausweine sind meistens Festlandsweine aus dem Penedes oder Rioja und sehr gut trinkbar. Aber zur Insel, zum Salz in der Luft, zum Duft von Bougainvilla und Meer, zur schmeichelnd warmen Abendluft passt am besten ein weißer Inselwein. Uns schmecken sehr gut die Weine von Yaiza und El Grifo. Sehr gut sind auch die Weine der Bodega El Rubicon, die man allerdings nur selten auf der Weinkarte sieht. Es lohnt sich durchaus, der Bodega an der La Geria einen Besuch abzustatten. Die Preise für Festlands- und Insel-Weine sind durchaus moderat. Eine Flasche Hauswein gibt es in den meisten Restaurants schon für zehn Euro, für einen Yaiza zahlt man 15 bis 18 Euro.

Wer gut gegessen hat, darf auf den Digestif nicht verzichten. In Spanien sollte man sich einen guten Brandy gönnen, zum Beispiel einen Carlos Primero oder einen Solera Seleccion. Je älter der Brandy, desto weicher im Geschmack, vorausgesetzt es ist ein guter. Dabei ist Achosman wieder in seinem Element. Zuerst spült er das Glas mit heißem Wasser aus. Dann wird ein Schluck Brandy eingegossen und flambiert, der aber ausgegossen wird. Der Gast bekommt dann seinen Brandy in dem so vorgewärmten Glas serviert – mit Deckel. Und es ist der absolute Genuss für Nase, Gaumen und Seele.